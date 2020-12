Carta al jefe del Estado

Sin embargo, se consolidó el continuismo y casi lo protocolario. Los verdaderos discursos políticos de la jefatura del Estado se han hecho al margen del discurso institucional. Éste no tuvo nunca la intensidad dramática del 23-F, que, a pesar de sus luces y sombras, marcó un salto cualitativo en la legitimidad de ejercicio de la Corona. Tampoco el carácter trágico de los atentados de Atocha, o el hecho inédito de la renuncia al trono como contribución a la continuidad y el obtuso discurso destinado a Cataluña, que empezó a darnos alguna pista sobre una monarquía que se mostraba carente de la inteligencia política y sentido de servicio a la totalidad de la sociedad, lo cual no puede hacer sino dañar a la Jefatura del Estado. Por eso, desde entonces, lo más importante de lo ocurrido ha estado relacionado con los acontecimientos de la coyuntura política concreta y al margen del discurso oficial de la Nochebuena.

Ya en los últimos años del reinado de su padre, don Juan Carlos I, ha estado impregnado de alusiones indirectas a la justicia y de moralina -incluso cuando ya se era conocedor de los delitos que se cometían desde el seno de la familia real-, entendida ésta como una honestidad y una justicia que, lejos de ser para todos, resultó ser sobre todo para los demás. Una imagen, tanto familiar y como de responsabilidad institucional cada vez más alejada de la realidad, y que para nada se compadecía con los inquietantes detalles que se iban escapando del, hasta ese momento, espeso manto de silencio.

En respuesta a un discurso institucional tan previsible, los partidos han marcado tradicionalmente una posición a priori en relación a la Corona y la monarquía. Entre los monárquicos para reiterar su adhesión inquebrantable y entre los republicanos para destacar sus diferencias con las carencias en el contenido social, de género o autonómico del mismo, aún a sabiendas incluso de que ha sido supervisado y matizado hasta en sus detalles por el Gobierno de turno.

Con su reinado, está tónica no ha cambiado. Salvo un primer intento de vincularlo a la legitimidad de origen de la familia real, con su grabación en el Palacio Real, y quizá con una retórica más actual y directa, ni siquiera se atisba una impronta novedosa en un formato ya clásico de discurso monocorde y enlatado para la televisión.

Sin embargo, en esta ocasión, coincidirá conmigo y con buena parte de la opinión pública en que no se trata de un discurso más. Es cierto que tampoco lo fue el anterior, después de haber fijado la mencionada posición sin matices sobre el referéndum secesionista del uno de octubre, de torpe efecto no sólo entre los sectores independentistas y nacionalistas, sino en todos los creen que la Jefatura del Estado ha de representar una función de integración y no ejercer la imprudencia. Una vez más los discursos políticos del rey como jefe del Estado son ante todo los relacionados con la coyuntura política. Es ahí donde un jefe del Estado foguea su legitimidad de ejercicio, y no tanto en el tradicional discurso de Navidad.

Lo habitual sería un discurso de empatía con las consecuencias sanitarias, humanas y socioeconómicas de la pandemia, de ánimo a los españoles para superarlas, y al tiempo de igualdad de todos ante la ley, así como un llamamiento al diálogo político y la revitalización del contrato social como bases de la convivencia frente a la dinámica de la desestabilización y la crispación políticas.

En todo caso, este discurso de la Nochebuena de 2020 es diferente y muy importante, sobre todo para usted, aunque es verdad que no determinante, ya que la institución no se revalida con discursos anuales, sino con hechos, al igual que es en la realidad donde se ha visto degradada. Pero resulta relevante precisamente en este momento en que la legitimidad de ejercicio de su predecesor, don Juan Carlos, se está viendo sometida a una verdadera demolición descontrolada por la más que presunta utilización de su cargo para el enriquecimiento personal. También ante el actual intento de la extrema derecha de capitalizar la figura del rey Felipe VI.