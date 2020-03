La carta de una niña a Pedro Sánchez con una gran duda sobre la cuarentena: "¿Qué hago?"

La insólita situación que se vive estos días en España, en estado de alarma y con los ciudadanos aislados en sus casas, deja estampas de todo tipo, desde vecinos que aprovechan para divertirse hasta imágenes dantescas en los supermercados o momentos entrañables que reconcilian con el mundo.

La cuarentena también supone enfrentarse a escenarios no contemplados, como el que una niña le ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta.

“Le preocupa esto a mi hija pequeña”, ha escrito la tuitera @AnaCallolGarcia junto a la imagen del escrito. “Me he comprometido con ella a averiguarlo”, ha añadido, dirigiéndose a La Moncloa y al presidente:

Buenos días, Sr. Sánchez.

Se me acaba de caer un diente. No sé si se lo puedo dejar al Ratoncito Pérez o esperar a que acabe la cuarentena. Porque no sé si puede venir desde su casa a recogerlo. ¿Qué hago?

Gracias, Sofía.