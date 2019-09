Casa Marcelo, la estrella disonante

Casa Marcelo es uno de esos sitios únicos en nuestra geografía. La composición de factores que hacen de esta casa tan peculiar es realmente completa y difiere mucho con la visión que la mayoría de los comensales tienen de un restaurante estrellado.

El primero de estos factores es que no se puede reservar; personalmente es el único restaurante que conozco con está distinción de que no se pueda guardar con anterioridad una mesa. A cambio, el cliente debe esperar en una cola hasta que el establecimiento abra a las dos de la tarde o ocho y media en caso de ir por la noche. Este restaurante no nació así en el año 1999. Aunque rompedor para su época, la filosofía de Casa Marcelo de entonces se asemeja a muchos de los espacios que hoy entran dentro de la alta cocina. Su chef, Marcelo Tejedor, decidió en 2013 darle un giro inesperado a su concepto, perdiendo la Estrella que había ganado en el año 2011. Un cambio buscando la rentabilidad de un negocio que en su día fue un éxito pero que se había convertido en un lastre.

Casa Marcelo se reinventa y abre la primera taberna canalla de España, una mesa compartida y una pequeña mesa donde entran 40 personas que van rotando para hacer dos servicios por turno. La estrella vuelve en 2015, totalmente por sorpresa, en un formato innovador pero que la guía no había apreciado hasta entonces. Es verdad que en los últimos años la Michelin ha intentado cambiar su rigidez a la hora de entregar sus preciados galardones. Ejemplos como la Tasquería en Madrid o Bagá en Jaén son prueba de ello.