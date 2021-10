Casado anuncia una enmienda a la totalidad a los PGE porque son "garantía de la ruina"

Tras señalar que los presupuestos del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos “nacen muertos” y que las previsiones macroeconómicas ya son papel mojado, ha dicho que van a registrar una enmienda a la totalidad para que los presupuestos sean directamente devueltos al Ejecutivo.

“No merece la pena ni enmendarlos porque todas las previsiones en las que se basan son falsas. No se pueden hacer así los presupuestos. Este Gobierno los hace siempre al revés: primero ve cuántos gastos tiene que tener para comprar votos y luego, a martillazos, intenta cuadrarlos o directamente mentir sobre los ingresos”, ha dicho.

Sobre Belarra, ha recordado que pidió su cese al presidente, Pedro Sánchez, pero éste no ha dado el paso, dice, porque “este no es el Gobierno de Sánchez, no hay un Gobierno, hay dos gobiernos”, y uno de ellos es “populista, que defiende a Venezuela”, “radical” como para atacar al Supremo. Sostiene Casado que es “la primera vez en democracia” que se acusa así al Pode Judicial.

Sobre las declaraciones del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, sobre los presos de ETA y los presupuestos, Casado entiende que son verdad, porque “los socios de Sánchez no dicen mentiras, quien miente siempre es Sánchez”, de ahí que entiende que los abertzales y Madrid están “negociando” con los reclusos, “presos por presupuestos”. El PP, ha anunciado también, va a presentar una proposición de ley sobre los restos del terrorismo etarra, para que no haya “beneficios” penitenciarios si los presos no se arrepienten y si ayudan con los más de 300 asesinatos que quedan sin resolver, para que esté prohibido convocar homenajes de bienvenida a los que salgan de prisión (los llamados ongi etorris) y para que los delitos de ETA no puedan prescribir. “La inmoralidad debe acabar ya”, sentencia.