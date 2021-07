Casado sigue callado sobre las palabras de Camuñas y se dedica a cargar contra la Ley de Memoria Democrática

El dirigente del PP también ha afirmado que existe un “irresponsable interés de dividir a la sociedad para intentar polarizarla electoralmente”. Sobre la transición democrática ha explicado que no fue el triunfo de ninguna ideología sobre otra, “de ningún español sobre otro”. Casado ha defendido la Constitución como una expresión del “mejor patriotismo” que ha permitido conciliar dos visiones muy distintas de lo que era España.

Tras esta defensa de la Constitución y la Transición, el resto del discurso de Casado ha estado centrado en celebrar los buenos pronósticos que le auguran algunas encuestas. No obstante, no ha vuelto a referirse lo más mínimo a una polémica por la que no condenó afirmaciones de Camuñas como que “un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936”.

Sí se ha pronunciado públicamente el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, quien este miércoles ha asegurado que el PP condena el franquismo, aunque “todo el mundo puede decir las opiniones que quiera”. También ha abordado este asunto la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. El martes ha argumentado que su partido ya se había posicionado en 2002 al apoyar una declaración de condena a la Guerra Civil en la Cámara Baja.