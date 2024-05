Cuenta cómo se perdió con sus cinco hermanos en un aeropuerto al intentar llegar al cole: tela

La creadora de contenido Nuria Casas (@nuriacasasc) ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo en el que cuenta una impactante anécdota que vivió de pequeña junto a sus cinco hermanos, siendo todos menores de edad, en la que acabaron perdidos en el aeropuerto de Barcelona cuando intentaban llegar solos al colegio.

"Era un día cualquiera de ir al colegio", ha empezado la influencer, quien ha explicado que en esa ocasión era su padre el encargado de llevarla a ella y a sus hermanos al colegio, aunque usualmente de esa tarea se encargaba su madre.

La instagramer ha matizado que a ella y a sus hermanos les encantaba que su padre fuese quien les llevase al colegio, ya que éste se agobiaba cuando había mucho tráfico y, en ocasiones, decidía volver a casa al ver el atasco que le esperaba hasta llegar a la escuela.

"Si de repente entrábamos a la autopista y había mucho tráfico decía: no vamos a llegar, hay muchísimo tráfico, volvemos para casa", ha narrado la creadora de contenido refiriéndose a la actitud de su padre.

"Pero hubo un día que mi padre no quiso rendirse tan fácilmente", ha continuado Casas, y ha comentado que su padre, al ver que había mucho atasco y que el trayecto "iba a ser infernal", con sus seis hijos dentro de una furgoneta cantando a pleno pulmón los grandes éxitos de Estopa, Melendi o los Backstreet Boys, decidió tomar una decisión.

La solución del padre para remediar la situación sin tener que optar por volver a casa con los niños fue decirle a sus seis hijos que "había llegado el momento", que ya eran mayores y que les iba a llevar, por primera vez, a la estación de tren para que fuesen solos hasta el colegio en este transporte.

"Tú ahí entras en shock. Confías en que entre tu hermana mayor y tú seáis la cabeza de todo este plan que teníamos que llevar a cabo, que era llegar al cole sanos y salvos", ha puntualizado la influencer.

Pero la misión no parecía tan complicada, los niños debían realizar sólo tres paradas de Renfe hasta llegar a la estación en la que se encontraba su escuela. "Vamos a la estación y pensamos: nos subimos al primer tren que pase porque no podemos llegar tarde al cole", ha contado la Casas, quien ha detallado que ella ya era una persona puntual en aquel entonces.

Por lo que, efectivamente, decidieron coger el primer tren que pasó. Una vez subidos, el tren, que creían que tenía que hacer tres paradas -Viladecans, El Prat, Bellvitge- empieza a circular y, pasados unos minutos, los niños se dan cuenta de que éste no había parado en Bellvitge, que era donde se debía bajar, por lo que fueron a parar a la estación de Sants.

"Sants es el centro de Barcelona, y ahí estábamos los seis, vírgenes en el tema de los trenes, perdidos en la vida. Imagínate, en esa época.... sin móviles...", ha relatado la creadora de contenido.

Sin embargo, al verse en esa situación, los niños pensaron que si cogían otro tren en la vía de enfrente, para el otro lado, podrían volver hacia atrás sólo una parada más, por lo que llegarían al colegio, tarde pero llegarían.

Pero el problema fue in crescendo cuando, al subirse hacia el otro lado, el tren se volvió a pasar la parada en la que tenían que bajar, no parando hasta el aeropuerto. "Nosotros sólo queríamos ir al colegio. Ahí nos dimos cuenta: no estábamos hechos para el transporte público", ha bromeado Casas.

"Estábamos los seis solos en el aeropuerto, abandonados por nuestros padres. El drama recorría nuestras venas, también te digo", ha continuado en tono divertido la creadora de contenido.

Inmersos en esta aventura, ha narrado que los seis hermanos decidieron juntar toda su inteligencia, todos sus cerebros, "a cada cual mejor", y cada hermano hacía su propuesta. "Hacemos autostop; vamos caminando hasta casa; cogemos el autobús; nos esperamos aquí hasta las cinco y nuestros padres ya vendrán a por nosotros... Cada uno aportaba su cosa, ninguna válida, también te digo", ha expresado.

Finalmente, ha concluido relatando que decidieron "ser más inteligentes todavía" y optar por mirar las pantallas correctamente y encontrar el tren que les llevaría hasta Gaba, donde estaba ubicada su casa.

"Porque claro, estábamos demasiado tristes para intentar ir al cole, así que a casa", ha finalizado la influencer, apuntando irónicamente que sus padres estaban muy orgullosos de ellos.