Más de una hora y media frente a frente en La Moncloa. El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a la hora de buscar la gobernabilidad “no dependa de los independentistas” y ha precisado que su partido, no obstante, no va a apoyar al nuevo Ejecutivo ni se abstendrá.

En rueda de prensa en la Moncloa tras su reunión con Sánchez, Casado ha dicho salir con la impresión de que la investidura que va a comenzar va a tener un Gobierno “débil” y ha prometido que la oposición que liderará el PP será “fuerte, firme pero responsable”, reivindicando siempre las “cuestiones fundamentales para el futuro de España”.

Aunque no han hablado de pactos “por respeto al rey y a la ronda de consultas”, Casado ha avanzado que le ha pedido a Sánchez que España no dependa de los independentistas y ha añadido que no pondrán impedimento a una propuesta de investidura que no dependa de los votos de esos partidos.

El giro en su discurso se ha notado tras la reunión en La Moncloa, donde se han suavizado las duras críticas contra Sánchez y ha deslizado, sin citar expresamente, la posibilidad de que Cs apoyara una investidura. También tiene un trasfondo dentro de la lucha cainita que se vive dentro de la derecha, pues parece casi imposible que los ‘naranjas’ hagan ese movimiento.