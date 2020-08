El ministro de Universidades, ausente de la reunión con las comunidades por una operación

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El ministro de Universidades, Manuel Castells, en el Senado el 3 de marzo de 2020 (Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images).

El ministro de Universidades, Manuel Castells, no podrá acudir este lunes a la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria ya que el pasado viernes, 28 de agosto, “se sometió a una operación quirúrgica de carácter no grave pero sí urgente”.



Lo ha informado su departamento, que ha señalado, no obstante, que Castells “ha estado hasta este viernes mismo trabajando de cara a la preparación del inicio del curso, tanto internamente como en coordinación con la comunidad universitaria”.