Cataluña, cinco años después del 1-0: las cicatrices de una sociedad en constante ruptura

“Yo sigo viendo una sociedad fracturada”. Roger tiene 30 años, es publicista y desde hace siete años vive en Barcelona. Nació en Santa Coloma de Gramanet, uno de los municipios con menor penetración del independentismo en Cataluña. En las elecciones de 2021, el 74,3% de los votantes de su ciudad apoyó a partidos no secesionistas. Él no se considera ‘indepe’, pero en su grupo de amigos la mayoría sueña con una ‘Catalunya Lliure’. “No son de llevar la estelada colgada al cuello ni están todo el día con la matraca, pero tienen claro lo que votarían en el caso de que se celebrara un referéndum”, asegura a El HuffPost. Para ellos, la política es un tema residual en sus conversaciones y no les afecta en su día a día. “Pero cuando alguna vez hablamos del tema, corremos el riesgo de que salten chispas”, dice.