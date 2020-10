El toque de queda en Cataluña "no está encima de la mesa"

NurPhoto via Getty Images Sillas de terraza de recogidas debido al cierre de bares y restaurantes durante 15 días ordenado por la Generalitat (Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images).

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha asegurado este lunes en Hoy por Hoy de la Cadena SER que “ahora mismo no está sobre la mesa el toque de queda” en Cataluña.

La semana pasada el Govern endureció las restricciones para hacer frente al incremento de los contagios, con medidas como el cierre de bares y restaurantes durante 15 días.

Por ahora, como ha señalado el president, se descarta aplicar un toque de queda como ha hecho por ejemplo París. Sin embargo, Aragonès ha deslizado que ”este virus nos ha enseñado que no podemos descartar nada [...] no podemos descartar por principio ninguna medida”.

“Nos estamos centrando en el cumplimiento de la normativa aprobada. Lo que se tiene que hacer es reforzar ese cumplimiento. Se pondrán multas por algunas actuaciones de este fin de semana”, ha recalcado.

Aragonès, que ha subrayado la importancia de que las ayudas a los negocios lleguen lo antes posible, ha recordado que le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que haya una moratoria o reducción en impuestos de los sectores afectados”. Según ha señalado, aún no ha obtenido una respuesta pero confía en que la habrá.

Los comercios 24 horas deberán cerrar a las 22:00

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado que el Procicat aprobará este lunes que los comercios abiertos 24 horas cierren a las 10 horas, como medida para evitar la propagación del coronavirus.

Es una medida para evitar la venta de alcohol a jóvenes, que afecta a un sector limitado, y ha destacado que es una decisión que “pretende no llegar al toque de queda”, al ser preguntado si se aplicará esta medida en Catalunya.

Ha hecho un balance positivo del primer fin de semana en que se aplicaban medidas para reducir la incidencia de la Covid-19, entre las que destaca el cierre de bares y restaurantes, y ha defendido que en esta segunda ola el Govern irá “por la vía de la terapia pedagógica, y de evitar medidas drásticas”.

Sàmper ha reconocido que hay gente que no tiene voluntad de hacer caso de las medidas, ha dicho que es fácil engañar a la policía pero no al virus, y ha avisado: “Si con la terapia no salimos adelante, seremos más restrictivos, que es lo que no queríamos hacer”.

Ha sostenido que intentarán no llegar a esa dureza, pero ha advertido que “hay la posibilidad del estado de alarma” en el caso de necesitar implementar restricciones a la libre circulación, tras lo que ha instado a que la ciudadanía demuestre que saben hacer las cosas bien.

Sobre si se regulará el acceso a parques naturales tras el incremento de visitantes este fin de semana al Parque del Montseny, Sàmper ha explicado que es una competencia de las diputaciones y ha pedido que no se vuelvan a ver las imágenes de este fin de semana: “No es sostenible, ni para nosotros, ni para el Montseny”.