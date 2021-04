César Carballo, rotundo sobre la opción que debería descartarse al vacunar: "Ni de coña"

El urgenciólogo, popular por sus apariciones en La Sexta Noche , ha añadido que es una pena “que creemos debates que no deberían crearse. Yo oigo mucho esto de la vacuna buena, la vacuna mala. ‘Me van a poner la mala’, dice la gente... La única vacuna mala es la que no se pone”, ha asegurado, tajante.

La opción, que el periodista ha puesto sobre la mesa haciéndose eco de algunas propuestas formuladas para vencer las reticencias que despierta la fórmula de AstraZeneca , le parece inconcebible al médico. “Es que no hay datos de eso, no está probado. Lo que sí está probado es que la vacuna reduce casi al 100% el riesgo de muerte y de hospitalización. Por eso, yo me pondría la segunda dosis de Astrazeneca”, ha explicado Carballo.

Carballo ha relatado que “no estamos en disposición de elegir vacunas” y ha advertido sobre esa posibilidad: “Cuidado con elegir vacunas, porque no hay vacunas que no tengan efectos secundarios, como no hay medicamentos que no tengan efectos secundarios”. “Todos podemos negarnos a que nos vacunen”, ha reflexionado el médico, “pero cuidado con esperar y volver a ponerse a la cola porque esperar tiene un riesgo muy alto”.

El especialista ha recordado a continuación que “desgraciadamente, en nuestro país, está muriendo gente que no ha llegado a la vacuna por días. Lo sé de primera mano. Hay que pensar que hay mucha gente que no va a llegar a ninguna vacuna, por ejemplo en otros países”.

“Por eso”, ha zanjado, “es importante vacunar con lo que tengamos y no parar”.