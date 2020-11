César Zafra: “No nos engañemos, es difícil que la gente identifique el espacio de Cs en el Gobierno de Madrid”

No lo sé, seguramente viene precedido por esa lucha más comunicativa que política. Desde el minuto uno no entendí bien por qué algunos políticos han decidido que esto era una lucha como las que teníamos hace un año. Si aquí en esta casa luego todos nos llevamos bien. Todos somos amigos y compañeros y ese espíritu era el que teníamos que haber puesto por delante. Cualquier partido, administración o político que en este momento esté pensando en ganar votos no debería ser político.

Tendremos que ver los datos. Todos estamos de acuerdo en que confinar es la última opción. En lugar de estar pensando en si nos vamos a confinar, deberíamos estar pensando en qué medidas tomamos para no llegar a eso. Si no trabajamos para que no ocurra, nos tendremos que ver en la situación de hacerlo.

Hay una parte de los madrileños que no, es normal. Llevamos muchos meses cambiando. Algo que se está haciendo mal es que avisamos muy tarde. La semana pasada, dije: vamos a intentar avisar a la gente de que no se va a poder ir de puente el lunes… Y qué necesidad hay de avisar el jueves a última hora creando caos.

Hubiésemos intentado tener un diálogo más tranquilo y sosegado con la administración central. Se podía haber hecho de mil formas y habernos sentado antes en vez de habernos estado disparando mediáticamente unos y otros que no ha servido para absolutamente nada porque, al final, cuando tienes que tomar decisiones, las tienes que tomar. Te puedes enfadar mucho durante muchos días, pero la realidad es que tienes que tomar decisiones. Si no las tomas, eso significa que va a morir mucha gente. Todo lo demás, pues bueno, pues enhorabuena, tienes el titular y la portada del día. No te va a servir para nada.

Nos pasamos más tiempo discutiendo en periódicos y platós que sentados en una mesa trabajando y diciendo: oye esto se puede hacer, esto no se puede hacer… Nosotros nos hemos hartado de pedir ayuda, de decir: ‘Oye, vamos mal’. Nos tacharon de pesimistas… y ahí están los datos. Los desleales no somos nosotros, son ellos. Cuando entramos a un cargo, juramos por él y nuestra lealtad es con los ciudadanos.

Echamos en falta sentido común. Hemos visto el tema de la limitación del alquiler que muchos grupos están pidiendo aquí. A mi me hace gracia cuando dicen que se hace en Alemania y en otros sitios, pero allí ya están viendo que no funciona. Parece que tenemos esa dinámica en España de llegar tarde cuando sabemos que no hay nadie allí. No es una buena noticia que se presenten unos presupuestos de la mano de Podemos, que es legítimo, pero sabemos dónde llegan sus ideas.

No, falta más liderazgo en estos organismos. Las competencias sanitarias están delegadas a las comunidades y una de las pocas que no están delegadas es la coordinación en caso de emergencias, que la tiene Sanidad. Pero el ministerio, desde el minuto uno, tenía que haber liderado un plan mucho más ambicioso y todos hemos visto cómo el Gobierno ha ido esquivando balones como podía.

Es lógico que hablemos de lo que pasa a nivel nacional. El problema es si los debates que hacemos suman o no. Si no suman, y solamente buscan el titular de turno o que alguien se dé el gusto de subir a la tribuna y hablar sobre el presidente del Gobierno, pues es una pérdida de tiempo.

¿Cree que en Madrid se ha antepuesto la economía a la salud?

Ese es otro de los debates que se ha afrontado mal. No va a haber economía si no hay salud. Una ciudadanía enferma no es una sociedad productiva. La única forma de reactivar la economía es que nos curemos y consigamos sobrevivir a este virus. Es uno de esos debates que comunicativamente vienen muy bien, pero que es mentira. La economía no va a ir mejor hasta que consigamos que esa curva baje. Pero para eso tenemos que estar por debajo de 25 [casos de coronavirus por 100.000 habitantes].

Pero hubo ciudadanos que no entendieron que se hayan dejado abiertas casas de apuestas o bares y se cerraran parques...

Es complicado de explicar, pero tiene todo el sentido del mundo. Es que en los parques la gente suele tener menos cuidado. No están vigilados por decirlo de alguna manera. No está el dueño del bar diciendo: ‘Oye, no os podéis sentar ahí, échese gel antes de ir al baño’. En un parque no hay ese control. No sabemos quién lleva mascarilla y quién no.

¿Comparece lo suficiente el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea?

Todo lo que pide la oposición. Y, de forma voluntaria, casi todas las semanas. A parte de las comisiones… No hay intención de no comparecer.

Hay grupos que se quejan de que las preguntas para el Gobierno pasan por el filtro de la Mesa y es complicado preguntar.

Es complicado si redactas mal la pregunta. A todos los grupos nos ha pasado. La mesa tiene la función de calificar las preguntas, que tienen que estar bien planteadas y con los artículos correctos. Claro, lo que no tiene sentido es que haya grupos que todas las semanas redactan mal y después se quejen de que no han podido preguntar. Cuando he redactado mal y no he podido preguntar lo que quería, he tenido que hacer la redacción bien. Pero, por desgracia, aquí hay grupos que son muy vagos y torpes. Tendrán que mejorar ellos, no adaptarnos nosotros a ellos. Igual que hizo Cs cuando entró aquí.