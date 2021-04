Chenoa tiene que aclarar lo que piensa de Rosalía tras el revuelo que se ha armado en Twitter

NurPhoto via Getty Images Chenoa en un acto en Madrid (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)

No ha sido una tarde tranquila para Chenoa. La exitosa cantante y jurado de diversos talent shows ha tenido un encontronazo en Twitter con una cuenta que se dedica a publicar contenido sobre Rosalía. Todo ha empezado con un tuit de una cuenta llamada Rosalía News, con 650 seguidores en Twitter, que ha publicado una declaración de Chenoa sobre Rosalía en una entrevista con Los Prieto Flores. “Chenoa habla de Rosalía y dice que le gusta pero que no ha creado nada: ‘Me encanta, es cercana, trabaja mucho, canta, baila y ha logrado hacer como un referente y que crea algo, pero creo que tiene una fusión de mucha gente. Todos venimos de algo. Yo no voy a crear nada nuevo’”, se puede leer en el tuit de Rosalía News.

Ha sido la propia Chenoa la que ha tenido que responder a ese mensaje tras el revuelo. Y lo ha hecho compartiendo la entrevista completa y dejando un mensaje: ”¿Por qué no escuchas? Yo, yo misma no voy a crear nada nuevo. YO porque tengo referentes igual que mucha gente... no vale sacar un titular para crear controversia. Gracias. Adoro a Rosalía y lo sabe además.”.

Esto es lo que dice Chenoa sobre Rosalía en dicha entrevista: “Me encanta Rosalía pero por muchos motivos. No tengo ni idea de cómo la llevan o quién la lleva. Da la sensación de que se lleva ella a sí misma pero creo que tiene un equipo muy bueno atrás que permite que la tipa plasme de alguna manera, no se vaya mucho la manera de llegar como Rosalía, como una chica cercana pero que hace algo sofisticado, que trabaja mucho, que canta y que baila. La han logrado hacer como un referente y una tipa que crea algo, que con todo el cariño, pero creo que tiene una fusión de mucha gente porque todos venimos de algo. Ni yo voy a crear nunca nada nuevo ni nada, pero el otro día escuchaba de los primeros discos de La Mala y La Mala Rodríguez, claro, cuidado con eso”. Después, Chenoa ha vuelto a responder a la cuenta fan de Rosalía por la contestación que ha dado a un tuit. “Madre mía... No sabe ni lo que a dicho!”, decía un usuario en respuesta al primer tuit de Rosalía News. “Parece que se ha hecho un poco de lío, sí”, ha respondido Rosalía News. A lo que Chenoa ha replicado: “Aquí la que lía las cosas eres tú”. Este pequeño encontronazo ha convertido a la jurado de Tu Cara Me Suena en trending topic en España.

Tras el revuelo, Chenoa ha ido respondiendo a aquellos que han aportado algo a la conversación. Una usuaria de Twitter ha compartido una entrevista de Rosalía en Late Motiv, el programa de Buenafuente, en la que explicaba que ella no ha inventado nada. “Grande bravísima”, ha respondido Chenoa. “Qué pena de mala onda constante. Una lástima”, ha replicado también la cantante a una usuaria que le decía que habían sacado su declaración sobre Rosalía de contexto. “Yo ya enserio no sé como hacerlo. En fin. A otras cosas que la vida no es la mala onda y menos sin buscarla”, ha comentado a otro usuario que le decía que si no estaba cansada “de que se malinterprete lo que digo” y elogiaba su “aguante fuera de toda comprensión”.

