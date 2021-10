Chicote prueba una paella en Londres y lo que le dice a la camarera le deja petrificada

Alberto Chicote ha hecho un arriesgado experimento en su programa de La Sexta Te lo vas a comer: irse a Londres a probar la comida española que venden allí. El resultado es el esperado: casi le da algo.

Una de las escenas más llamativas tuvo lugar cuando el cocinero se acercó a un puesto de Camden Market con el chef español Guillermo Moya a probar unas paellas.

La cosa no comienza bien porque enseguida ve que hay botes de ketchup, mayonesa y chili para poder echar en el arroz. ”¿Esto para la paella? Al menos es opcional...”, dice.

Nada más abrir la paella, Chicote observa: “Ya están los granos como saludando, así, abiertos. Completamente pasado y hecho una plasta. ¡Joder! ¡La madre que me parió!”.

A su lado, Moya explica que uno de los problemas del plato “es que está usando mucha verdura con mucha agua, por lo que al rato de hacerse la paella el arroz sigue chupando agua”. “Es como agua cocida con color”, añade Chicote.

“No entiendo que nadie pueda conocer la paella así y le queden ganas de comerse otra en algún momento de su vida”, añade el popular cocinero, que luego se come otra y exclama: “Joder, virgen santa. Es la imagen de lo que no tiene que ser”.

Después se va al puesto donde la ha comprado y no tiene piedad. Tras conocer que el dueño no es español aunque ha pasado algunas épocas en España, suelta: “Ah, ha ido a España, es cocinero y hace estas paellas del demonio”.

“Creo que no he comido un arroz peor que este en mi vida. ¿Vosotros tenéis éxito con esto?”, pregunta. Y la empleada le dice que sí se vende. “Pues me quedo asustado. Cuando veas a tu jefe le dices: ’Oye, que igual tenemos que retocar la receta de esto y echarle algo que sepa a algo”, remata,