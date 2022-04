El chiste de más que dudoso gusto que no llegaste a oír en los Oscar

BRIAN SNYDER via REUTERS

Tristemente, los Oscar de 2022 no pasarán a la historia como los de la victoria de CODA o en los que figuras como Jane Campion, Troy Kotsur o Ariana DeBose hicieron historia, sino como los del guantazo de Will Smith a Chris Rock. El actor, que minutos después de la agresión se llevó la estatuilla a Mejor actor por El método Williams, se levantó de su asiento y propinó un sopapo al humorista tras un chiste sobre el aspecto físico de su mujer, Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia .

Si esa broma sobre el cuerpo de otra persona fue del todo incorrecta, también lo fue otro chiste que no llegó a contarse en la gala. Su contenido lo ha desvelado la humorista Amy Schumer, una de las tres presentadoras de la ceremonia.

Como recoge The Hollywood Reporter , durante un espectáculo en Las Vegas este fin de semana Schumer apodó a Smith Ali —por el boxeador Muhammad Ali— y calificó lo ocurrido en los premios de Hollywood de “muy triste”.

“Creo que dice mucho sobre la masculinidad tóxica”, añadió. Con su ironía habitual, agregó: “Creo que la mejor forma de consolarnos es contar los chistes de los Oscar que no se me permitió decir por televisión”.

A continuación, desveló cuáles eran esas bromas tras decir que su abogado le había aconsejado no contarlas. Además de una sobre las acusaciones de abuso sexual a James Franco, contó otra sobre el desafortunado incidente durante el rodaje de la película Rust , en el que falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins por el disparo accidental de una pistola que empuñaba el actor Alec Baldwin.

“Don’t look up (No mires arriba) es el nombre de una película, más bien ’no mires por el cañón del arma de Alec Baldwin”, era el chiste de Schummer, si es que se le puede calificar así.