En total, 113.000 metros cuadrados que componen los pabellones, salas y centros de convención estarán divididos en la Zona Azul, destinada a actividades más institucionales, y la Zona Verde, donde tendrán lugar los actos organizados por la sociedad civil. El inglés es el idioma oficial de los participantes en la cumbre, que pasean por los stands de los diferentes países, donde se puede encontrar desde una zona chill out hasta espacios de debate, puestos con información de los estados asistentes y cafetería.

EL HUFFPOST Zona chill out de la ONU

“Esta ciudad les recibe con la esperanza de que esta Cumbre suponga un antes y un después con Madrid como capital del diálogo”, ha aseverado Sánchez ante los miles de oyentes , recordando que no sólo se trata de un evento institucional, sino también de la sociedad civil y de distintos colectivos “como actores cruciales que son frente al gigantesco reto que tenemos por delante. Su derecho, en consecuencia, es hacer uso de la palabra; y nuestro deber es escuchar su mensaje”.

“El progreso, si no es sostenible, no merece ser llamado progreso”, ha agregado el presidente en funciones, “tenemos la certeza científica de que la mano del hombre está detrás del daño causado al frágil equilibrio que permite la vida en nuestro planeta. Pero hoy sabemos también que depende del hombre reparar el daño causado y frenar el que aún está por venir”. “O marcamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el de no retorno”, ha sentenciado el presidente.

El planeta está en juego. La Unión Europea acaba de declarar la emergencia climática. Y mientras tanto, Madrid se convierte en la capital clave para que aquellos que tienen el mundo en sus manos actúen.