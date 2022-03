¿Es hora de que la semana de la moda de Madrid salga de Ifema?

Uno de ellos es Nacho Aguayo, diseñador responsable de la línea femenina de Pedro del Hierro que minutos antes de que comenzara el desfile con el que se inauguró la MBFW confesaba al diario ABC que la caja de Ifema le parecía “fría”. El creador, que llevaba varias temporadas sin pisar el pabellón, aseguraba que no le importaría presentar sus colecciones en grandes localizaciones de Madrid o edificios emblemáticos.

Es la opción por la que han optado varios diseñadores, tanto consagrados como emergentes, en los últimos tiempos, buscando ampliar su creatividad y haciendo que el escenario sea una pieza fundamental para que la colección sea redonda. Es el caso de Hoss Intropia, que el pasado miércoles debutaba en el calendario de la MBFW pero en el formato OFF, es decir, fuera de Ifema. La firma eligió la galería de cristal del Palacio de Cibeles para montar su particular verbena, con prendas para las noches de diversión.

Por su parte, Juan Duyos presentó su nueva propuesta en el Museo Cerralbo en el marco de Madrid es Moda, una iniciativa de la Asociación de creadores Acme que busca, precisamente, empapar Madrid de creatividad y del buen hacer de la moda española. Otros como Palomo Spain o Moisés Nieto, que presentará su colección en Matadero el 23 de marzo, van por libre marcando sus propias reglas, y no les va mal.

Los diseñadores que se quedan en Ifema hacen virguerías para que la pasarela no parezca la misma desfile tras desfile. Desde el suelo de vinilo de Pedro del Hierro, hasta las hamacas de Pablo Erroz, que teletransportaban a un día de verano en una isla. Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, de Malne, salieron ellos mismos a presentar su colección vistiendo y desvistiendo a las modelos en directo sobre una plataforma giratoria. Un intento de innovar que se agradece. Desde Otrura buscaron impactar con la actuación de una bailarina durante su presentación, que hacía una reflexión sobre las enfermedades mentales a través de las prendas de la colección.

El diseñador se esmeró para intentar convertir la pasarela en un salón de la alta sociedad con una moqueta rosa y grandes centros florales de lilium que consiguieron perfumar el espacio. Redondo también colocó sillas forradas con un tejido moiré rojo con el que se fabricaron algunas de las prendas de la colección. En su presentación también ha habido música en directo con Dan Rain poniendo la voz y Laura Gómez el buen hacer al piano. El dúo ha interpretado clásicos como At Last o My Funny Valentine intentando crear un ambiente íntimo que, en ocasiones, se veía ensordecido por el ruido de ambiente de los alrededores.