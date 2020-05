Cigarra, canta cigarra

“Fíjate esa canción la están utilizando ahora para esos mensajes que mandan por wasap. Anteayer recibí uno. Con una frase no se gana un pueblo… tararea. Ni lo he montado, ni lo he hecho, eso se le ocurre a la gente, que es más inteligente que yo. Cuando ahora escucho aquellas canciones siento alegría y pienso que he hecho feliz a alguien. La música es generosa, hace felices a los seres humanos. Es lo que necesitamos hoy en día, que nos hagan felices…”.

“…Y me bautizaron como Lorella porque no encontraron otro nombre. De María Dolores, Lola. De Lola, Lorella… Te digo una cosa, las riendas de este animal, en femenino, y con todo respeto, las he llevado siempre yo. Siempre –insiste-. Fue una lucha, pero fue bonito. Nunca he tenido nada de que avergonzarme. Para mis primeros epes con Los Shakers escribí varias canciones. No era frecuente en aquél momento que una señorita compusiera temas pop, pero yo estaba estudiando con don Fernando Romacha , el compositor navarro más importante del siglo XX. Figúrate…”.

“El árbol que yo ví crecer, un árbol sin hojas ni flor…” canturrea. “Era mi manera de ser, yo he sido una persona que he vestido de una manera, que me he comportado de un modo determinado y ¿sabes qué pensó la gente? Que era del Opus Dei. He vivido con ese sambenito y nunca pertenecí a esa organización. Si yo hubiera sido del Opus Dei, lo diría con orgullo porque no creo que sea algo malo ni anticonstitucional, pero no lo soy. Un día me dice mi marido: Oye, María, te quiere conocer un sacerdote que se aloja en el hotel Pamplona. Era el sucesor de Escrivá de Balaguer. Fui y lo primero que me preguntó fue: ¿María es usted de la Obra? Si yo hubiese sido de la Obra, le respondí, otro gallo me hubiera cantado porque ustedes me habrían ayudado. Quisieron ficharme, pero yo no acepté. Para mi la libertad es muy importante, me da lo mismo religiosa que política. Ni lo soy, ni lo he sido. Antes de serlo, le respondí a aquel sacerdote, crearía yo mi propia cofradía. Todavía leo en muchos sitios que pertenezco al Opus, te tienen que meter en algo”.

Al casarse con el futbolista Ignacio Zoco Esparza, Zoco, decidió retirarse de los escenarios a pesar de ser una de las cantantes más populares del momento. El regreso no fue fácil. La música española había cambiado y su estilo parecía no encajar con los nuevos mecanismos de promoción. Al fin, en 1976, se anuncia que acudiría al Festival de la OTI con Canta, cigarra, una canción arropada por unos espléndidos arreglos de Waldo de los Ríos que se alzaría ganadora en aquella edición celebrada en México

“A mi siempre la naturaleza me ha dado la pauta a la hora de componer. Estaba en Estella pasando el verano del 75 con mi marido y mis hijos. Una tarde, a la hora de la siesta, mientras oía cantar una cigarra en algún árbol pensé: Con este calor, qué alegría tienes, cómo cantas. De ahí surgió la canción. No necesité tomar la guitarra o buscar un papel. Las canciones se me quedan siempre grabadas. Algún tiempo después la grabé en una casete y la envié a mi discográfica. Querían mandarla a Eurovisión pero me negué. Siempre he defendido la música cantada en español, por eso me empeñé en ir al Festival de la OTI. Ganamos. La gente fue generosa conmigo. De la noche del festival recuerdo que también hacía mucho calor. Por los pasillos escuché que estaba decidido de antemano que ganara otro país, así que me duché, me puse unos vaqueros y busqué el autobús que debía llevarnos al hotel. Ya estaba en la calle cuando escuché la voz de mi marido: María, María, que hemos ganado. Anda, anda, respondí yo pero al ver al guitarrista que corría loco perdido detrás de él pensé que debía ser cierto”.