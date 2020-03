Cinco recomendaciones cinematográficas para pasar el confinamiento

El cine, como la literatura, o quizá en algún sentido, más que ella, nos habla de nosotros mismos, de nuestras alegrías y de nuestras tristezas, de nuestras frustraciones y de nuestros sueños, de nuestras contradicciones y de nuestras líneas rectas. Por eso, cuando hablamos con alguien conocido, un amigo o un familiar, sobre un sentimiento o una sensación, acudimos muchas veces a las imágenes del cine: “es como cuando, en Casablanca, le piden a Sam que vuelva a tocar As time goes by”, podemos decir para hacer alusión a un recuerdo que no parece alejarse de nuestra mente y que nos trae sensaciones de una felicidad indescriptible. Alegría, pena, esperanza, risa, desesperación, miedo, frustración, todo eso es lo que nos proporciona el cine. Y todas esas sensaciones tenemos que canalizarlas de alguna manera en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué no hacerlo, pues, con la ayuda del cine? Estas son mis cinco recomendaciones cinematográficas, y las razones por las que he elegido estas películas para un momento como el actual. Todas ellas son películas que he visto confinado.

Ad Astra

Esta película de James Gray me parece una auténtica obra de arte. Por lo que sugiere más que por lo que muestra, por la belleza de sus imágenes, por el tempo de sus escenas, su cadencia, su lentitud. Pero sobre todo me impresiona mucho porque refleja bien la idea de búsqueda permanente. Creo que es una película profundamente existencialista. El protagonista, un Brad Pitt que está en su mejor momento de forma, es una persona perdida, que sabe que le falta algo pero no encuentra qué es exactamente lo que le falta. Hasta que le dicen que su padre, un condecoradísimo astronauta al que todos creían muerto en su última expedición a un ignoto planeta en busca de vida alienígena, parece haber dado señales de vida. Pitt, también astronauta, como su padre, encuentra de repente el leitmotif de su vida: encontrar a su padre, verle aunque sea una vez más, una última vez. La película está llena de sentido profundo. Plantea el daño que hace la ausencia de personas que fueron claves en nuestras vidas. Y que es legítimo querer intentar recuperarlas, aunque sea en sueños, aunque sea en el cine.