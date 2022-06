El Concepto Estratégico de Madrid: el día que la OTAN marcó el nuevo rumbo de la seguridad mundial

Bernat Armangue via AP

Bernat Armangue via AP

Hace cuatro meses apenas, Rusia invadió Ucrania , haciendo añicos las previsiones de la mayoría de analistas pero dando la razón a algunas Inteligencias que lo habían pronosticado y hasta calendarizado. Brutal pero cierto. Los objetivos de la “operación militar especial” de Vladimir Putin eran atemorizar a la OTAN con una jugada a sus mismas puertas, asustar a hipotéticos socios futuros de la Alianza que debían aprender en cabeza ajena y ampliar su poder territorial especialmente en el sur y el este de su vecino, dominando un corredor de Rusia a Crimea, pasando por el Donbás. De eso no hay nada, pero nada, a 29 de junio de 2022, y por lo que ha ocurrido hoy en Madrid se puede barruntar que no habrá tampoco en un corto plazo.

Como ha defendido tras la sesión de tarde el secretario general de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg, desde el cuartel general de Bruselas se ha hecho todo lo posible en esta década por mantener esa colaboración con el Kremlin, esa puerta abierta, pero ha sido Rusia “la que no ha cooperado”. La guerra, dice, no sólo empezó en Ucrania el pasado 24 de febrero, sino que llevaba ya an tes ocho años, desde que Rusia invadió Crimea y ayudó a los prorrusos del Donbás a declarar su independencia. “Era imposible continuar con esa colaboración”, con las tensiones creciendo hasta la nueva invasión. Y así estamos, peor que nunca desde la Guerra Fría.