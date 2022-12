Claves de la nueva ley del aborto: sin permiso paterno desde los 16 y acceso gratuito a la píldora del día después

- Blinda los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, e impide a los médicos objetores participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas. Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá “recurrir en vía jurisdiccional” su decisión en caso de no estar de acuerdo. Además, contempla que se garantice la no discriminación de los sanitarios no objetores, “evitando que se vean relegados en exclusiva” a la práctica de abortos, ni la de los que lo son.



- En caso de discrepancia entre una menor de 16 años y quien deba autorizar que ésta se someta a un aborto, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial con “carácter urgente” y las instituciones públicas no apoyarán a las asociaciones provida.