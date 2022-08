MidCat, las claves de una oportunidad histórica para España

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images

Sin embargo, ni es oro todo lo que reluce ni tan fácil es materializar una infraestructura de esta magnitud. Mientras los Veintisiete se afanan en llenar cuanto antes las reservas de gas antes de que el invierno se eche encima, surgen varias incógnitas sobre esta suerte de as en la manga de cara al futuro del suministro energético de la Unión.

¿Qué es el MidCat?

Tras el nombre de MidCat se halla el megaproyecto para materializar un gasoducto que conecte España con Francia a través de Cataluña. No se trata de una idea solo sobre el papel, puesto que las tareas de construcción llegaron a ponerse en marcha con importantes logros. De hecho, España ha hecho buena parte de los deberes.

¿Por qué resucitar ahora el proyecto?

Si hay un término que no ha dejado de salir a colación ante cualquier eventual duda sobre el suministro de gas es el de ‘socio fiable’. Da igual que se trate del Kremlin asegurando que no faltarán a su palabra a pesar de las sanciones por invadir Ucrania. O del Gobierno de España garantizando que no habrá cambios ante los últimos conflictos con Argelia tras el cambio de la postura española respecto al Sáhara Occidental.