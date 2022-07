¡Vive le Tour!: las claves para entender una edición "rara, rara"

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT via Getty Images

La escena deportiva más típica de cada julio ya está aquí. Y con ella, los tópicos: la ‘serpiente multicolor’, los ‘esforzados de la ruta’, las ‘pájaras’ y, cómo no, la ‘siesta’... Es el Tour de Francia , en su máxima expresión. Ciclismo y folclore.

Los favoritos: Eslovenia contra el mundo

La experiencia reciente obliga a poner un nombre por delante, el de Pogacar. El esloveno del UAE viene de ganar los dos últimos maillots amarillos, paseo incluido en 2021, junto a otras exhibiciones en clásicas y carreras de una semana, también este año. Nada hace pensar que no parta en esa posición privilegiada.

La representación española: cada vez menos pero con una baza seria

Quality Sport Images via Getty Images

Por primera vez en mucho tiempo, España no llega ni a la decena de ciclistas en La Grande Boucle. Únicamente participarán nueve ciclistas. Que el país no vive su mejor momento sobre la bici es una realidad, que no ganamos una etapa del Tour desde 2018, otra. Sin embargo, por detrás ya aparecen nuevos nombres para elevar el nivel nacional, como los de Carlos Rodríguez o Juan Ayuso, entre una baraja más que interesante.