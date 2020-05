Clemente Lequio, hermano de Aless Lequio, se despide de él con una sentida foto en Instagram

Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y de Alessandro Lequio, ha fallecido este miércoles a los 27 años a causa de un cáncer.

El joven ha fallecido después de un mes ingresado en una clínica de Barcelona, donde estaba ingresado. Hasta allí se habían desplazado tanto Ana Obregón como su padre, Alessandro Lequio.

Aless Lequio fue diagnosticado de cáncer en marzo de 2018. Un año después, su madre anunció que el tratamiento había terminado y tres meses después volvió a ser hospitalizado “por un susto”. En diciembre canceló un acto por motivos de salud.

En redes sociales, miles de personas que no conocían al joven ha expresado su pesar al conocer la noticia.

En Sálvame, María Patiño ha anunciado que su hermano Clemente Lequio, hijo de Alessandro Lequio y de Antonia Dell’Atte, ha publicado una emotiva foto en Instagram para despedirse de él.

“Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted. Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado”, ha escrito Clemente adjuntando una fotografía en la que aparecen Alessandro Lequio, Aless y Ana Obregón.