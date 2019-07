Mal comienzo para una coalición

La sesión de investidura ha arrancado este lunes, a la espera de la primera votación de este martes -Sánchez no logrará la investidura por mayoría absoluta- y ya pensando en el jueves -hoy más negro que este domingo-. Y ya desde primera hora se notaba ese clima monzónico en el Hemiciclo. El discurso de Sánchez , de casi dos horas, no ha contentado a ninguno de los otros partidos: más de 130 propuestas, pero una breve apelación al acuerdo de Unidas Podemos y ni citar el Gobierno de coalición. Pasaba de puntillas también por el tema catalán.

El viernes por la tarde parecía todo hecho. El paso atrás de Pablo Iglesias , tras el veto de Pedro Sánchez , daba un giro inesperado a la política española. El fantasma de las elecciones del 10 de noviembre se disipaba. El silencio de las negociaciones este fin de semana entre socialistas y ‘morados’ no ha servido para nada (por ahora). El socialismo mantiene su oferta, pero a Podemos no le contentan las propuestas y creen que les ofrecen meros puestos de “decorado”.

Pero este lunes España vuelve a vislumbrar el bloqueo, a presenciar a una clase política que no sabe llegar a acuerdos. Y ese Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, el primero que tendría el país en su historia democrática, parece hoy un sueño de verano. La investidura vuelve a peligrar. Las negociaciones han vuelto a encallar y las palabras han subido de tono al final de la tarde entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Extraño aire en el Congreso de los Diputados. Tristeza, reproches, decepción, sin acuerdos, pesadumbre, revelaciones grisáceos, ofertas que no contentan a nadie. Un debate de investidura debe ser la puesta de largo de un candidato, un torbellino de energía ante la legislatura que se avecina, un canto al poder de la política para cambiar las cosas.

Sánchez mantiene la oferta... pero habla de “otras opciones”

Presagio de una tarde llamada al dolor de cabeza. Y si todo puede ir peor, irá. Desde luego el debate no ha servido para allanar el camino de un pacto entre Sánchez e Iglesias. Ha servido para verbalizar las discrepancias que mantienen, y con la sensación de un doble juego o de un candidato socialista que no se cree del todo eso del Gobierno de coalición, parece casi incómodo, y que ha pedido varias veces a unos duros Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) que se abstengan para no bloquear al país.

El momento más esperado era el ‘cara a cara’ entre Sánchez e Iglesias. Los dos están condenados a entenderse o España tendrá que ir a elecciones. Los ‘morados’ llegaban a ese rifirrafe parlamentario en estado de shock tras escuchar por la mañana las palabras de Sánchez. “Solo tenemos dos mejillas”, resumía Rafa Mayoral. Y luego sorprendía a Podemos el ahínco con el que candidato pedía la abstención a PP y Cs.

De menos a más entre los dos líderes. Desconfianza, algún reproche y frases que no ayudan a ese pacto. Muchos se preguntan si se puede empezar así un Gobierno de coalición precisamente. Sánchez verbalizaba ya sobre las siete de la tarde que mantiene su oferta de Gobierno de coalición (sí decía esa fórmula concretamente) pero llegaba la coletilla que hacía saltar a UP: si no hay acuerdo, se pueden abrir “otras opciones” (como un acuerdo de investidura o parlamentario).

En Podemos llevan horas diciendo que los socialistas siguen buscando excusas, a pesar del paso atrás de Pablo Iglesias. Antes de empezar el debate se ha conocido que se había ofrecido desde Ferraz a UP una vicepresidencia, pero que no la aceptaban al considerarla “simbólica” y sin competencias.