Colas e histeria en los supermercados de Madrid ante el coronavirus: “Esto parece la guerra”

Establecimientos de grandes cadenas como Mercadona o Carrefour han visto cómo, desde el lunes por la noche y especialmente a primera hora de este martes, habían volado ya de sus estantes papel higiénico , geles o, principalmente, como viene pasando desde hace semanas, los desinfectantes. “Son las 9.30 de la mañana y ya no quedan”, explica una dependienta de Mercadona de la zona de Las Rosas.

“El repunte se está notando principalmente desde anoche y hoy. La gente tiene que saber que nos han reunido y no va a haber ningún problema de desabastecimiento. Puede que falte algún producto de manera puntual, pero nada más”, explica esta empleada del supermercado.

Otra compañera lanza el mismo mensaje de tranquilidad: “No va a haber desabastecimiento. Nos hemos quedado flipando con la apertura, había una cola de gente en la puerta”, asegura. El cambio lo notó ya desde el lunes por la noche: “Hubo un repunte, pero que no hubo problemas”.

Los que han acudido a primera a comprar son conscientes de los momentos de pánico y locura que se están viviendo: “Ni para Nochebuena”, “Esto parece la guerra”, son algunos de los comentarios que dejan mientras arrasan con el papel higiénico, bandejas de carne picada o pollo. De hecho, la dependienta de la carne no oculta su sorpresa y admite, con tono divertido, que a este paso se va a poder ir a casa antes “porque no va a quedar nada”. Eso sí, trata de poner algo de sensatez: “Yo ya lo he vivido con la guerra de Kosovo, con las Maldivas. ¿Luego qué pasó? Que faltaba la comida. La gente con las casas llenas de comida”, dice esta dependienta de Madrid.