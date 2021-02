Cómo hemos cambiado: lo que separa a un español medio de 1920 de otro de 2020

Sus nietos ya no asemejan ese trayecto a “irse de viaje”. Ellos, que han vivido tanto en el pueblo como en la ciudad, no han notado la brecha entre lo rural y lo urbano de la misma manera que sus abuelos.

“La diferencia es que hace un siglo la fractura social era mucho más marcada, y no había una clase media. Tampoco existía el estado de bienestar, no había una mínima cobertura social, derecho a paro o a jubilación. La gente o trabajaba o no comía”, explica Claret.

Ahora lo que más cuesta no es comer, sino poder hacerlo bajo un techo que no sea el de tus padres. De media, los jóvenes españoles abandonan la casa familiar con 29 años, ocho años más tarde que sus colegas suecos . Para una persona de menos de 30 años, alquilar una vivienda supone destinar el 90% de su sueldo, según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España . La opción de compra es casi una quimera.

La periodista Noemí López Trujillo es una de esas ‘superafortunadas’. “Vivo sola en un piso de treinta y cinco metros cuadrados por el que pago 575 euros sin gastos. Casi el 40% de mi sueldo. Soy una privilegiada porque tengo una nómina. Aunque mi contrato de trabajo, por obra y servicio, acaba en dos meses y no sé si me renovarán”, escribe en su libro El vientre vacío. Relato de una generación precaria y sin hijos (Capitán Swing).

Su pregunta no es casual. El bebé que menciona no ha sido concebido (todavía), pero sí está en sus pensamientos a futuro, en sus miedos y en sus anhelos. La precariedad juvenil actual va íntimamente ligada a otro de los aspectos que más han cambiado en el último siglo en España: la natalidad. Actualmente la tasa de fecundidad en España se sitúa en 1,23 hijos por mujer, la más baja desde 2001 y una de las más bajas del mundo.

“La única puerta de mi piso es la de entrada y la que separa el baño del resto de la casa. Cocina, comedor y habitación son prácticamente un espacio único donde las estancias están divididas de manera imaginaria. Apilo los libros que voy acumulando en la mesa donde también como, ceno, veo series y escribo este libro. [...] Si no puedo hacer la compra para más de dos días porque no tengo espacio donde guardar los alimentos, ¿dónde pondría las cosas del bebé?”, plantea López Trujillo.

¿Qué diferencia a España del resto de países? “Su mercado laboral, que es muy precario, un alto índice de paro juvenil y falta de conciliación”, responde Teresa Castro. Entre los problemas para conciliar se incluyen la falta de ayudas sociales para el cuidado infantil y una desigualdad de género todavía muy pronunciada, por la que la mujer sigue principalmente haciéndose cargo de los hijos, y por la que le cuesta compatibilizar su carrera profesional con la maternidad, enumera la experta.

Entre 1960 y 1970, el índice de fecundidad se mantuvo cerca de 2,9 hijos por mujer en España. Entre 1970 y 1980, cae seis décimas, de 2,8 a 2,2 hijos. Diez años después, en 1990, la fecundidad baja otras ocho décimas, hasta 1,4 hijos por mujer. Si ahora se mantiene en 1,23 y no más baja es en buena medida gracias a la inmigración que recibe el país. En 2019, uno de cada cuatro nacimientos en España fue de madre extranjera.

“Desde los años 70 ha habido pequeñas subidas y bajadas. Pero cuando llega la crisis de 2008, la fecundidad vuelve a caer y no se recupera. A pesar de que, en teoría, el país salió de la crisis, la fecundidad no se recuperó. Fue algo más que un retraso de nacimientos”, afirma Castro.

Dos crisis que “se encadenan”

En España, sólo cuatro de cada diez jóvenes de entre 16 y 29 años trabaja. El 46% está inactivo y el 12,9%, en paro, según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Pero, además, uno de cada cinco jóvenes de los que sí tienen trabajo está en riesgo de pobreza y exclusión social, y más del 55% tiene contratos temporales.

“Ahora mismo no podemos proyectarnos a largo plazo, porque como no tenemos una estructura mínima asegurada, no podemos pensar más allá de cumplir la semana de trabajo y que no nos despidan dentro de seis meses”, sostiene Noemí López Trujillo. “Esto condiciona mucho las decisiones de la persona”.