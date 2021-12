Cómo recordaba Almudena Grandes a su madre cada Navidad

Leonardo Cendamo via Getty Images

En una de las columnas que la escritora escribió en El País , rescata ahora por el citado medio, Grandes relataba que “sabía que su madre no la escuchaba desde hace mucho tiempo, pero por alguna razón la echaba más de menos” en esos momentos “que hace veinte, treinta años”. Fue por la mañana, el día de Nochebuena, al entrar en la ducha, cuando comenzó a hablar con ella. No era algo que le ocurría solo en estas fechas especiales, pero sí sucedía todas las Navidades.

Como bien había confesado en numerosas veces, la madrileña no era creyente. No era esa la razón por la que hablaba con su desaparecida madre: “Es un espejismo, y sin embargo, siente que la imagen de una mujer mucho más joven de lo que ella es ahora, tan joven como cuando murió, la refleja igual que un espejo, y no en sus virtudes, sino en sus defectos”. Algo que le parecía “un fenómeno perverso”.