Cómo sobrellevar con los niños el confinamiento por el coronavirus

Cómo dar la información del coronavirus

Es más, incluso es necesario antes de que hagan preguntas darles respuesta. No esperar a que tengan preguntas para poder darles información hablando con ellos/as. Es mejor que reciban la información de tu boca, y no por otros medios como las redes sociales. Para explicar lo que está sucediendo con el coronavirus recomiendo las siguientes claves:

Qué hacer como padres/o familiares adultos del menor

Para un menor y adolescente es muy difícil entender y afrontar el confinamiento. Lo más probable es que muestren enfado, preocupación, rabia, tristeza, ira, etc. Algo que también como adulto sentirás tú también. No te preocupes el expresar delante de ellos estas emociones negativas; es más te recomiendo que lo hagas. Siempre y cuando expliques qué sientes y por qué, de un modo que lo entienda. Esto ayudará a que los pequeños de la casa también expresen lo que sienten y regulen así ellos sus emociones. Si encuentras a tus hijos expresando emociones negativas (llorando, enfadado, etc) no trates de que no lo hagan, simplemente acompáñalos y muéstrales cariño. No bloquees lo que siente, valídalo como natural.