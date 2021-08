7 claves para elegir los mejores zapatos infantiles para el colegio

Juanmonino via Getty Images

Los días previos a la vuelta al cole son sinónimos de compras y preparativos para los padres. Aunque a muchos el uniforme escolar les viene dado, no ocurre así con el calzado, que estos días deben elegir por su cuenta.

Más allá de que parezcan resistentes o cómodos, la gran mayoría no dispone de muchas más pautas para elegir unos buenos zapatos, adecuados para el desarrollo del niño. Con estas sencillas claves de la podóloga infantil Neus Moya les será más fácil tomar buenas decisiones en la zapatería.

Cómo tienen que ser la suela y la puntera

“A partir de los 3 o 4 años, en general, la suela tiene que ser de unos 8 milímetros o un centímetro, igual por delante que por detrás (es decir, no tiene que llevar tacón) y, sobre todo, muy flexible por la zona de los metatarsianos”, enumera la experta.

¿Son malos los zapatos de caña alta?

No, pero con matices. “La caña alta no importa, puede ser todo lo alta que queramos, siempre y cuando no ferulice el tobillo”, apunta Moya.