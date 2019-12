Uno de los once puntos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos presentado este lunes va dedicado a la lucha contra la despoblación, y eso ya es un paso. Concretamente, el octavo apartado del documento Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España se titula Revertir la despoblación, en una clara declaración de intenciones sobre los ejes que tendrá el posible futuro Gobierno.

En este punto, PSOE y Podemos declaran su “apoyo decidido a la llamada España Vaciada” y detallan sus tres medidas principales contra la despoblación: Estrategia Nacional frente al reto demográfico, creación de oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente y medidas para la sostenibilidad del medio rural.

Más allá de la promesa de extender los servicios públicos a las zonas rurales y de apoyar proyectos de empleo para garantizar “una igualdad de oportunidades efectiva”, el programa de coalición fomentará “una política de infraestructuras mallar y no radial dirigida a promover la conexión interterritorial, aumentando la inversión en cercanías ferroviarias y que permita culminar los corredores mediterráneo y atlántico”.

El esquema mallar de infraestructuras es algo que ya prometió el Partido Socialista en su programa electoral y que demandan movimientos contra la despoblación como ¡Teruel Existe!, ahora presente en el Congreso. “Queremos convertir el esquema radial en mallado, como tienen los países desarrollados. Un sistema radial es propio de países coloniales y subdesarrollados”, defendía Tomás Guitarte, líder de la plataforma turolense, en una entrevista con El HuffPost.

PSOE y Podemos se comprometen también a garantizar la cobertura 3G “para el 100% de la ciudadanía a un precio asequible” y redes ultrarrápidas para las escuelas. Lo que no contempla el acuerdo es la “discriminación positiva” para la España vaciada que planteó Unidas Podemos en su programa electoral del 10 de noviembre. En este documento, el partido morado proponía “reducir a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5000 habitantes”, sumándose a los movimientos que apuestan por los beneficios fiscales para las zonas despobladas (como hizo Ciudadanos); aunque finalmente no será así, según este nuevo acuerdo.

Como novedad, el texto firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias promete recuperar “el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perdidos durante los siete años de la Administración anterior” y crear unas oficinas en las comarcas más despobladas cuya función será “acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso”.

Como medida de apoyo a las mujeres, PSOE y Podemos se comprometen a potenciar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, algo muy demandado por las mujeres rurales. “Aunque la mayoría de mujeres de campo no estén al mando, no tengan la titularidad, sí están ahí trabajando. No están ahí ’sólo para ayudar’. Trabajan con el marido, con el padre, con el hermano..., pero luego no figuran. Son fantasmas”, criticaba la veterinaria de campo y escritora María Sánchez en una entrevista con El HuffPost.