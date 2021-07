En ese momento, Joaquín Prat le ha dicho que sigue estupenda y ella no se ha cortado: “Claro, por eso aprovecho. Como mis hijos no me dejan que entre por la tele”.

Concha Velasco se refería a unas declaraciones que hizo Toni Cantó en 2019 en una entrevista en El Español en las que afirmaba que él no podía trabajar de actor en Cataluña debido a que él hacía teatro en español.

“Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo se que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una autentica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada”, dijo.

Entre quienes han respondido a Cantó está también el humorista Dani Rovira, que ha escrito en Twitter: “Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor”.