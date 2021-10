Guía para saber todo lo que ha pasado en el congreso del PSOE

Europa Press News via Getty Images

Setenta y dos horas de socialismo en vena. El PSOE ha celebrado este fin de semana su 40 congreso en Valencia, para poner a punto al partido y coger fuerzas para el próximo ciclo electoral. Tres días en los que ha habido de todo (pero de buen rollo). Aquí te explicamos todo lo que tienes que saber:

El congreso de la “unidad” y el más calmado en décadas

En este curso intensivo de socialismo actual hay que repetir una palabra: unidad. Ha sido el congreso más calmado en décadas y para muchos de los participantes el más tranquilo de su vida. El PSOE venía de guerras colosales: Rubalcaba vs. Chacón (2012), Sánchez vs. Madina (2014) y Sánchez vs. Díaz (2017). El actual líder ha conseguido algo que nadie podía imaginar hace años: un cónclave con él solo de candidato y con una formación gobernando y sin roces duros.

Ha servido, además, para curar la herida interna que había con los anteriores líderes, que en su día apoyaron a Díaz. José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Joaquín Almunia han estado y se hicieron la foto abrazando a Sánchez. El presidente del Gobierno lo ha agradecido citándoles constantemente durante su discurso de clausura y reivindicando a todo el PSOE: “Somos un partido unido y fuerte”. González pidió también libertad para criticar, pero se mostró “disponible” para su secretario general. Y siempre con el recuerdo de Alfredo Pérez Rubalcaba; en la última jornada se le ha rendido homenaje con discurso de su mujer, Pilar Goya. Todas las familias socialistas vuelven a sentarse en la mesa en paz y armonía. Y con conexión perfecta entre Ferraz y La Moncloa (ya nadie se acuerda de Iván Redondo).