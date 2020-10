Cuando el Congreso se vuelve irrespirable

Una sesión de control dura, árida, polarizada, dominada por la confrontación. Llena de murmullos y de bronca. La versión más agria de la España política. Con una oposición con el cuchillo parlamentario entre los dientes desplegando una ofensiva por el caso Dina y la futura reforma del Poder Judicial... y un Gobierno rechazando la dimisión de Pablo Iglesias y acusando al PP de abrirle la puerta a la ultraderecha.

En plena segunda ola de la pandemia en España, en el Congreso apenas se ha hablado del coronavirus. Todo han sido insultos y frases graves. No parece que apenas a unos metros esté la calle. Se ha llegado a oír a Macarena Olona (Vox) llamar “matón” a Iglesias.

De hechos, pocos. De esta sesión se sale con los titulares fácticos de que Pedro Sánchez no va a cesar a Pablo Iglesias (“Tiene mi más absoluta confianza”), que el propio vicepresidente segundo señala que seguirá y que el PP no piensa renovar el Consejo General del Poder Judicial mientras se mantenga la reforma registrada por PSOE y UP: “A mí no me presiona nadie”.

Sánchez cree que el PP es un partido “antisistema”

Una sensación de bloqueo constante durante toda la mañana y de que nunca esas dos (o varias) Españas se van a poder de acuerdo. Incluso con una pandemia cobrándose centenares de muertos cada día. Los ministros de la coalición lo tienen claro: el PP se ha echado en brazos de Vox y juega a ser más radical. Para la derecha, el Gobierno está estableciendo un régimen autoritario.

Ese fango del Congreso lo ha recogido hasta la propia vicepresidenta Nadia Calviño en un desahogo, que ha llegado a hablar de “tono bronco e irrespirable”: sin preguntas importantes para los ciudadanos.