Siete consejos para aprender a decir ‘no’ y dejar de contentar a todos

“Tenemos una energía física y emocional limitada”, explica la psicóloga social Susan Newman, autora de The Book of No: 365 Ways to Say it and Mean it ― and Stop People-Pleasing Forever. “Al acceder a demasiados favores te arriesgas a estresarte y a sufrir ansiedad. Si intentas abarcar más de lo que puedes quizás acabes pagando tu enfado con una persona que no lo merece”.