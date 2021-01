Lo que tienes que saber al sacar de paseo al perro durante la ola de frío polar

Según este especialista, el frío no es una excusa para que dejar a los perros en casa.“Necesitan salir tres veces al día para hacer sus necesidades. Sólo pueden no hacerlo aquellos de pequeño tamaño que hayan sido acostumbrados a realizarlas en un lugar determinado dentro del hogar como empapadores y papel, pero incluso estos últimos deben salir al menos una vez para realizar ejercicio y socializar con su entorno”, señala.

¿Qué razas soportan mejor el frío?

¿Y cuáles deben llevar ropa extra?

¿Cómo deberían protegerse?

¿Se puede improvisar una abrigo casero?

No es buena idea. “Para aquellos que habitualmente no la usen y no dispongan de ella, se podría pedir prestada a algún conocido o vecino, o simplemente reducir las salidas al máximo secándole bien al llegar a casa si se ha mojado”, explica Lázaro para el que “improvisar algún atuendo no es sencillo ni fácil de ser aceptado por el perro”.