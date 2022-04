La contundente reacción de Risto después de que un concejal de Almeida se fuese en la publicidad

El presentador de Mediaset había preguntado al concejal del Partido Popular sobre las palabras de este jueves del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , con las que aseguraba que “ si los que intervinieron en ese contrato hubieran sabido que el dinero hubiera acabado dónde acabó , no se habría producido ese contrato”.

Risto Mejide hizo hincapié en dicha afirmación y, pese a que Carabante justificaba que “la prioridad era la de proteger a los sanitarios y a los servicios municipales”, mostró su enfado con la contradicción del Consistorio madrileño. “Usted me está diciendo otra cosa que no es la que ha dicho el alcalde”, añadió.

A la vuelta de publicidad, Risto Mejide no ha podido morderse la lengua y ha revelado a sus espectadores cuál era el problema que había surgido: “A veces nos preguntáis por qué no invitamos a la gente. Lo hacemos porque cuando los invitas y les haces preguntas complicadas, complejas o, directamente, incómodas, que no quieren contestar, pasa lo que nos acaba de pasar ahora”.