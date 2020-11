Coronalotería

Y trata, of course, sobre la covid. Dos loterías, una, monetaria, y otra, vírica. ¿Qué tienen en común el sorteo de Navidad y la pandemia? Pues que en ambos casos valoramos nuestras probabilidades por encima de nuestras posibilidades. Los anuncios de la lotería no sólo nos piden suspender la incredulidad: también nos piden suspender las matemáticas de tercero de la ESO. ¿Y qué tiene de diferente la compra de un décimo y la asistencia a una fiesta sin mascarilla? Pues que aquello lo hacemos creyendo que nos tocará el premio y esto lo hacemos creyendo que no nos tocará el virus. En ambos casos, jugamos y nos equivocamos. Es el miedo envidioso a que le toque los millones a todo nuestro grupo menos a nosotros lo que motiva la compra de buena parte de la lotería; y es la inconsciencia egoísta de que le puede tocar la covid a todo nuestro grupo a partir de nosotros lo que motiva buena parte de nuestros errores. Se comparte la lotería. Se comparte el virus.