El coronavirus infecta las urnas

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Mesa electora en el País Vasco

En el caso de las catalanas se dan otras circunstancias: el estado de alarma actual no incluye que los ciudadanos tengan que estar en casa, no hay acuerdo unánime (el PSC quería dejarlas en febrero o como mucho irse a marzo) y sí han llevado la decisión al TSJC varias entidades y particulares, por lo que esta vez la Justicia se tiene que pronunciar.

La pandemia azota en todo el mundo. Y no tiene visos de dejarnos en paz próximamente. Afecta a todos los ámbitos de la vida, incluido el pilar de las democracias: el derecho a voto. ¿Se pueden parar unos comicios por el covid-19? ¿Es legal? ¿Por qué sí se hicieron en Estados Unidos y en Cataluña lo quieren retrasar muchos partidos?

“Hay una dificultad jurídica evidente: no está previsto en la ley de régimen electoral general que se pueda suspender el calendario electoral una vez están convocadas las elecciones. Es una debilidad jurídica indiscutible”, razona Xavier Arbós , catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Imagen de las elecciones vascas

Reflexiona al hilo: “¿Qué ocurre? Tenemos el precedente del País Vasco y Galicia, pero se suspendieron para una fecha en la que había un confinamiento domiciliario. Hay experiencias comparadas que permiten pensar que puede estar justificado el aplazamiento de unas elecciones. El 25 de mayo del año pasado hubo un documento de la Comisión de Venecia en el que se examinaban diversos casos y se llegaba a la conclusión de que podía estar justificado. Es la cuestión de fondo, cuando están en conflicto diversos derechos como el acceso a la salud y el de participación democrático puede llegar a justificarse una decisión que comporte el aplazamiento”.

“Ahora bien, si admitimos que es posible en teoría aplazar unas elecciones, estoy hay que justificarlo. Es decir, hay que aportar argumentos de que es una medida adecuada, proporcional e indispensable. El problema está en la falta de justificación del decreto del Govern. No hay razón concreta, se mencionan genéricamente los riesgos de que puedan aumentar los efectos, pero no hay datos concretos para saber si en el futuro esos indicadores descienden si se pueden hacer antes del 30 de mayo. O incluso que si están peor, no se puedan hacer en mayo”, añade Arbós.