El Gobierno de Ayuso autoriza una una corrida de toros por la mañana y la desaconseja por la tarde

NurPhoto via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, en la plaza de Las Ventas el pasado mes de julio.

Pero para sorpresa de todos, esa misma tarde la Consejería de Sanidad desaconsejaba la celebración de la feria taurina por la “gran afluencia de público” (pudiendo alcanzarse las 4.000 personas) que puede suscitar y recomendaba al Ayuntamiento que no autorice este evento.

Salud Pública regional emitía una respuesta al Consistorio alcalaíno desfavorable a la celebración de la feria taurina, tanto por el público previsto como por la dificultad a la hora de cumplir las medidas de seguridad.

“Habida cuenta de la actual situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid y en el municipio de Alcalá de Henares específicamente, teniendo en cuenta las características del evento propuesto, con la gran afluencia de público que puede generar y la dificultad de control del cumplimiento de las medidas de seguridad que ello pudiera suponer, desde el punto de vista de protección de la salud pública se desaconseja la celebración del evento en las fechas previstas”, recoge el escrito remitido al Ayuntamiento complutense.

“Es una chirigota”

“Es una situación de locos, una chirigota”, se lamenta el alcalde, en declaraciones a la Cadena SER, donde ha dicho que “como Ayuntamiento no queremos esa corrida de toros”. “No tiene que ver con el maltrato animal, no me parece lógico tener un evento que podría congregar a 5.000 personas con los contagios que hay en Alcalá de Henares”, ha dicho Rodríguez Palacios.

El regidor asegura que el Ayuntamiento pidió hace una semana que se evaluaran los riesgos de este evento y que esta indecisión del Gobierno regional afecta a los propios empresarios taurinos que tienen que estar esperando a ver si les autorizan o no a última hora. “Es injusto”, se lamenta.

La explicación la da Justicia

Desde la Consejería de Justicia han explicado en que la autorización previa para el evento se otorgó por la mañana en virtud del trámite administrativo, pero especificando que esos permisos están supeditados a la evolución epidemiológica de la pandemia.

De hecho, han recordado que en la localidad de Miraflores se concedió permiso inicialmente a otro evento taurino y que posteriormente se decidió, vista la incidencia del Covid-19, revertir dicha autorización, quedando el evento finalmente cancelado.

Dichas fuentes han señalado que siempre se va a primar la seguridad como primer requisito y, tras conocer la posición de la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Seguridad solicitará un informe específico de la situación sanitaria y epidemiológica de Alcalá y, en base a esa información, se va a estudiar la revocación de los permisos a esta feria taurina.