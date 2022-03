Mañueco ofrece a Vox un acuerdo de gobierno en Castilla y León horas antes de constituirse las Cortes

Europa Press News via Getty Images

Su movimiento, que muchos esperaban pero que el propio Mañueco había negado por activa y por pasiva, en campaña y tras las elecciones del 13-F, llega a horas de que se constituyan las Cortes de Castilla y León, con la Presidencia de la institución aún en disputa entre ambos partidos y el anuncio lanzado por Vox de que no había acuerdo.

“Entiendo la democracia desde el diálogo, no desde la imposición. He ofrecido a Vox un acuerdo de gobierno en beneficio de las personas de Castilla y León. Desde nuestra posición inicial hemos cedido para propiciar el entendimiento, Vox no se ha movido nada”, ha escrito Mañueco en un mensaje de Twitter, tras varios encuentros con el candidato de los de Abascal, Juan García-Gallardo.