Cospedal se acoge a su derecho a no declarar en la comisión parlamentaria de la 'Kitchen'

La exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha iniciado este jueves su comparecencia en el Congreso en el marco de la comisión que investiga el ‘caso Kitchen’. En cuestión de minutos y en el primer uso de su palabra, Cospedal ha adelantado cuál será su postura durante las preguntas de los distintos representantes políticos. No piensa contestar.

“Con todo el respeto que me merece esta comisión y al Congreso, como diputada que he sido, en respeto al principio de división de poderes, garantía a mi derecho a la defensa, les informo de que tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas. Me acojo a mi derecho constitucional de no declarar”, ha afirmado Cospedal.

El principal argumento que la también exmandataria de Castilla-La Mancha ha esgrimido para acogerse al derecho a no declarar es la decisión de la Audiencia Nacional de retirar su imputación en el proceso legal. Ella misma ha señalado que “fue declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se están enjuiciando hasta ahora en la fase de instrucción”.