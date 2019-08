Coto Matamoros, sobre la grave enfermedad de su hermano Kiko: "Me importa entre cero y nada"

Kiko Matamoros hizo saltar todas las alarmas el pasado miércoles. El colaborador de Sálvame y de varios programas de Telecinco reveló en la revista Lecturas que “tiene varios tumores en la vejiga”.

“Estoy mentalizado para lo que pueda pasar”, afirmó. “Un día, hace un mes, me desperté de madrugada en medio de un charco de sangre y me levanté con ganas de orinar y, horrible, todo sangre, con coágulos… Aguanté el chaparrón como pude”, contó Matamoros a la revista.

Ahora, Jaleos ha hablado con su hermano Coto, conocido por sus fuertes disputas televisivas con su hermano y ya retirado del mundo de la farándula.

“En su día anulé todos los sentimientos que podía tener hacia él, por lo que me importa entre cero y nada lo que le suceda. Me parece un espectáculo despreciable comerciar con la desgracia y con toda su vida. Mi concepto sobre él no va a variar por una enfermedad”, ha afirmado Coto a El Español.

Pero ha ido más allá, Matamoros ha asegurado que la verdadera enfermedad de su hermano es la “morfofobia” y que por eso se ha operado más de 40 veces.

Kiko anunció que a principios del mes de agosto iba a pasar por quirófano para tratarse de los tumores en la vejiga.