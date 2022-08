Criptomonedas: entre los buenos proyectos e hinchar el 'criptopavo'

La ruleta de la suerte nunca cae en quiebra para Mani Thawani, a pesar de que Jorge Fernández, Cristina Pedroche y Pablo Chiapella hayan decidido no participar en el evento que su empresa, MundoCrypto (asentada en Dubái), celebrará este sábado en el WiZink Center de Madrid. ¿La razón? La advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para el organismo regulador, la empresa de Thawani no está autorizada para dar consejos sobre inversión, ni para captar fondos. El Huffpost ha consultado con expertos, abogados especializados, cryptostreamers y gurús (consultores) sobre las prácticas de Thawani. Agárrense, resistan la tentación y vigilen sus carteras.

La rueda de prensa

Este jueves, durante la rueda de prensa para presentar el evento en el centro de Madrid, un buen puñado de periodistas estaban listos para intentar ponerlo contra las cuerdas. Thawani se limita a decir que él no aconseja sobre dónde invertir, sino que su empresa se dedica a la formación en blockchain, nuevas tecnologías y criptoactivos. Aviso a navegantes y a la CNMV.

Segunda pregunta: ”¿Qué riesgos se corren al invertir en criptodivisas?”. Titubeo. “Quizás yo no sería el más indicado para hablar sobre los riesgos”, sostiene el CEO de una empresa que se supone que enseña la manera de invertir y advierte sobre los riesgos de las criptomonedas.

“Dicen que no dan consejos financieros, pero dan formaciones sobre cómo invertir”, rifirrafe. ”¿Cuánto cuestan los cursos? Entre 50 y 3.000 euros, aunque cambiará con el nuevo proyecto que estamos creando [y que anunciaremos el sábado]”...

El blockchain en cuatro párrafos

Las transacciones con criptomonedas se hacen a través de un sistema de operaciones descentralizado llamado blockchain. ¿Qué significa esto? Que todo queda registrado en una gran base de datos que aprueban todos los usuarios de la misma, de ahí la descentralización. No hay reguladores intermedios.

“Se traduce en que si yo te doy dinero a ti y tú me dices: ‘no, echa para atrás la operación’, es imposible porque toda la blockchain ha aprobado esa operación, está grabada”

Alejandro San Nicolás Medina es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y experto en blockchain. “Se traduce en que si yo te doy dinero a ti y tú me dices: ‘no, echa para atrás la operación’, es imposible porque toda la blockchain ha aprobado esa operación, está grabada. Es como si pones un ladrillo y le pones otro encima y entonces quieres quitar el primero que pusiste. No puedes”.

“Ni los bancos ni los Estados pueden intervenir directamente en lo que ocurre en la blockchain, porque es un sistema que no contempla una entidad reguladora”

La diferencia radica en que ni los bancos ni los Estados pueden intervenir directamente en lo que ocurre en la blockchain, porque es un sistema que no contempla una entidad reguladora. Esto ha dado pie a todo tipo de prácticas que a simple vista parecen revolucionarias y en realidad son un delito fiscal de tomo y lomo. En unos párrafos volveremos a esta cuestión.

Consejo a primerizos: “evitar figuras como Mani Thawani”

Iván García se dedica al marketing y a la estrategia SEO para empresas como Inditex o Vocento, le apasiona la tecnología y, al igual que supuestamente Thawani, tiene vocación de divulgador. Pero él no vende cursos.

Su trayectoria tiene mucho de “autoaprendizaje”, asegura, por eso siempre ha sido “una persona divulgadora de todo el conocimiento” que ha podido adquirir. Cuando se le pregunta por Thawani es claro, aunque afirma que tampoco quiere “criticar” a nadie: “Vengo del mundo del marketing y me parece un vendehumos″.

¿Y un consejo para aquellos que quieran empezar en el mundo cripto?: “Les diría que, para empezar, nunca invirtieran nada que no estén dispuestos a perder y que evitaran figuras como Mani Thawani”. No hay nada en los cursos que oferta MundoCrypto que no se pueda aprender gratis en internet, asegura García.