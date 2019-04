La Cofradía de la Buena Muerte pide a Casado, Rivera y Abascal que no asistan

La mañana del Jueves Santo en Málaga es uno de los momentos más especiales de la Semana Santa en Andalucía por el traslado legionario del Cristo de la Buena Muerte.

Este año coincide con la campaña electoral y tenían la intención de desplazarse hasta allí los líderes del PP, Pablo Casado, de Vox, Santiago Abascal, y de Ciudadanos, Albert Rivera.

Pero la Cofradía de la Buena Muerte quiere evitar su presencia. Según adelanta el diario malagueño Sur, la hermandad ha enviado sendas cartas a los líderes políticos pidiéndoles que no asistan, a fin de que no se “convierta un acto tan importante y señalado para nosotros en un asunto electoral por la proximidad del 28-A”.

El hermano mayor de la Cofradía de la Buena Muerte, Antonio de la Morena, ha sido el encargado de enviar las misivas a los candidatos. “Mena tiene las puertas abiertas a todo el mundo, pero este año las fechas son muy especiales, y he de reiterar que los candidatos lo han entendido perfectamente. He tenido conversaciones con los tres gabinetes, y en todos he encontrado una gran receptividad y comprensión”, afirma de la Morena.

Esta decisión, relata el periódico, llega después de horas de “análisis y sufrimiento”.