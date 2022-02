Crítica constructiva al Partido Popular

El Partido Popular necesita un reboot. Alguien debe pulsar alt+ctrl+del en el Partido Popular. Se denomina “reboot” al reseteo que en ocasiones sufren las sagas cinematográficas cuando han quedado tan agotadas que ya no tienen credibilidad ni los títulos de crédito del final. A Spiderman le pasó dos veces. En la política española el reboot más conocido fue aquél de Manuel Fraga convirtiendo Alianza Popular en el Partido Popular. Quizá no sea casualidad ese aire de Peter Parker que tiene Pablo Casado. Isabel Díaz Ayuso se parece a la Mary Jane Watson que dibujó John Romita. Hay que reiniciar esta historia. Otro actor tiene que hacerse cargo del papel de Teo García Egea. Que el Partido Popular se reinvente en otro país, en otra época histórica. Se puede mantener a Carromero como un guiño para los muy fans.

“No se puede limpiar una pared cuando está hecha de estiércol”, afirmó Lao-Tse dos mil quinientos años antes de que el hermano de Ayuso intermediara en la compra de doscientas cincuenta mil mascarillas, y dos mil quinientos un años antes de que la labor de unos detectives fuera detectada. No lo parece, pero la frase de Lao-Tsé es pura crítica constructiva, ya que, como bien saben los basiliscos y los urbanistas, la destrucción suele ser la fase inicial de la construcción. No se puede limpiar una pared cuando está hecha de estiércol, pero se puede demoler y usarla para abonar un campo. No necesitamos que la principal fuerza de la oposición sea un partido político presentable y digno, pero sí necesitamos que la principal fuerza de la oposición sea, al menos, un partido político y no un reality show.