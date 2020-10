Cs asegura que el Gobierno suprimirá la subida del impuesto al diésel

bigtunaonline via Getty Images

“Nos ha prometido el PSOE que el diésel no va a subir”, ha asegurado el diputado Edmundo Bal , portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, en Al Rojo Vivo.

Los conductores pagarían 3,8 céntimos más

La subida del impuesto al diésel afectaría a unos 18 millones de conductores de este tipo de vehículos, que tendrían que pagar 3,8 céntimos más por litro. Actualmente estos conductores pagan 30,7 céntimos por litro de este impuesto. Si se aprobara, pagaría 34,5 céntimos por litro.

Si finalmente saliera adelante esta subida, se eliminaría parte de la bonificación que tienen estos vehículos en el impuesto sobre hidrocarburos. Un conductor de gasolina paga actualmente 40,07 céntimos por litro por este impuesto.

El Gobierno calculaba que esta medida fiscal serviría para recaudar unos 500 millones de euros más. La subida solo afectaba a los particulares y no afectaría al gasóleo profesional.

El PNV critica la medida

Horas antes el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, había criticado esta medida. “Ese impuesto al diésel no es bueno. Si querían hacer unos presupuestos progresistas, eso muy progresista no es, porque los que echan diésel a sus coches no son los más pudientes”, ha afirmado Ortuzar en una entrevista en Herri Irratia - Radio Popular.

“Nos habían dicho que no la iban a meter y eso es lo más grave. Ha minado la confianza de una parte del PNV sobre el Gobierno”, ha señalado.