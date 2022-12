Cs y Vox presionan a Feijóo y piden una moción de censura contra Sánchez para castigarle electoralmente

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images

Ciudadanos y Vox continúan presionando al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , para que presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , con el objetivo de castigarle electoralmente, ya que no sumarían los votos suficientes como para acabar con su mandato.

La líder de Ciudadanos ha hecho referencia al mensaje que el líder popular ha publicado este viernes en Twitter y ha recriminado que hay que hacer algo porque cree que no basta “con un simple tuit”.

El “ojalá” de Feijóo

“Ahora bien, señoría, esto no quiere decirse que no vaya a hacerse. La moción de censura se hará y se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso, sino en miles de urnas en todos los ayuntamientos de España”, defendió.