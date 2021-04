¿Cuáles son las señales de agotamiento mental?

Este ritmo de cambios, de alerta máxima, y la sensación de que la vida se nos va nos está presionando. Esto tiene como consecuencia que no comamos, no descansemos y no trabajemos bien. Nuestras relaciones se han hecho difíciles entrando en estado de caos porque estamos presos de la constante presión de tener que llegar a todo: trabajo, familia, cuidados varios, comida, pérdidas, escasez... Esto está causando que la población mundial esté literalmente al borde del agotamiento mental prolongado, que finalmente afecta al sistema nervioso central, bajando nuestra energía, concentración y defensas.

Te aseguro que estos consejos son los que me han salvado a mí en estos últimos meses, sí engorde, he estado estresada, no he procesado mis pérdidas y esto causó que me sintiera muy mal, tan agotada que hasta pararme de la cama era una verdadera hazaña y aquí es cuando, aplicando mis propios consejos, hoy me siento más tranquila y he vuelto a encontrar el equilibrio.