Cuando la ultraderecha tomó el control de Brasil, su único diputado LGTB tuvo que exiliarse

Eso le dio a Wyllys un papel destacado fuera de sus fronteras: su exilio, según Green, le ha convertido en “un vivo representante de los tipos de represión” que realiza Bolsonaro contra los más vulnerables del país.

En los meses que han transcurrido desde que se marchó, Wyllys ha dado conferencias por Europa sobre los peligros que encarna Bolsonaro para la democracia de Brasil. Según las investigaciones, las elecciones del país estuvieron muy influidas por las noticias falsas que se difundieron por WhatsApp, Gab y otras redes sociales, la mayoría de ellas llenas de acusaciones falsas contra progresistas como Wyllys.

Por ello, Wyllys está buscando subvenciones que le permitan matricularse en alguna universidad europea para estudiar el papel que han desempeñado las redes sociales a la hora de dar voz a quienes lo amenazan en internet y en persona, y también para analizar cómo empresas como Facebook, WhatsApp y Twitter han impulsado movimientos de extrema derecha y debilitado democracias de todo el mundo.

El tiempo que ha pasado lejos de su país natal no ha disminuido el orgullo que siente por él, más bien le ha proporcionado una perspectiva de Brasil que antes no tenía.

“Observo Brasil como si fuera un acuario. Me aporta claridad y perspectiva, me da más poder para intervenir. También me permite darme cuenta de cómo está cayendo Brasil por un abismo”, explica.

La retórica apasionada que antes le caracterizaba regresa en ocasiones.

“Si ahora me preguntas: ‘¿Es un movimiento fascista?’, te diría que no, pero sí que pone en marcha muchas políticas fascistas”, comenta Wyllys.

Señala como ejemplos las medidas del Gobierno para limitar las manifestaciones a las puertas del palacio presidencial, los ataques a los periodistas, las amenazas a la prensa, una seguridad con más poder para matar a los negros jóvenes y los ataques al colectivo LGTBIQ+, que son “siempre un objetivo” para los regímenes fascistas. Y no se trata solo de Bolsonaro, sino también de la gente a la que ha dado cargos y poder.

“Todo el Gobierno está encaminándose hacia el fascismo”, afirma Wyllys. Hace una pausa.

“Muchas personas no pueden hacer lo que hice yo. No pueden salir del país. Están amenazadas. El modo de proteger a esta gente es alzar la voz en representación suya, pero si estuviera en Brasil, temería por mi vida y, claramente, no podría hablar con tanta franqueza como ahora”, justifica.

“Sigo muy dolido”

La mañana en la que hablamos, Jean Wyllys despertó de lo que fuera que estuviera soñando de Brasil y se encontró en Providence (Rhode Island, Estados Unidos), aunque puede que tardara un momento en acordarse de ello. Durante los últimos dos meses ha recorrido España, Portugal, Alemania y ha empezado la primera de tres paradas que hará en Estados Unidos durante el siguiente mes.

De Rhode Island a Nueva York y de Nueva York a Washington, la capital. Después, vuelta a Europa para dar una conferencia en Bruselas. No para quieto y la ansiedad aún no ha desaparecido.

Acercarse a desconocidos puede llenarle de temor por si intentarán hacerle daño. La confianza es difícil de recuperar una vez que está enterrada. Los ataques no han cesado: el embajador de Bolsonaro en Estados Unidos cuestionó su decisión de marcharse de Brasil y su oposición al presidente durante un evento en Ginebra el pasado mes de marzo. El mes anterior, en Portugal, dos manifestantes conservadores le lanzaron huevos mientras daba un discurso, aunque no acertaron.

Incluso cuando está más relajado, Wyllys no está donde le gustaría. Cada día que pasa fuera de Brasil es otro día rodeado de un idioma que no conoce, una cultura extranjera, una comida a la que no está acostumbrado y unas normas de conducta a las que se tiene que aclimatar rápido. Refugiarse del estrés del día a día es permanecer en la habitación del hotel de una ciudad que no es la suya. Admite a regañadientes que no sabía que sería tan complicado encontrar la paz estando a miles de kilómetros de un Brasil en el que no existe la paz.